Υπόθεση μαστροπείας: Ο 42χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν - Real.gr

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών είναι ο 42χρονος, γνωστός με το ψευδώνυμο «κοντός».

Tα θύματα του κατηγορούμενου ζούσαν σε καθεστώς απόλυτου τρόμου, όπως καταγγέλλουν. Είναι συγκλονιστικά τα απειλητικά μηνύματα που έστελνε ο κατηγορούμενος.

Αποκαλυπτικές είναι συνομιλίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για συνομιλία που έγινε τον Μάιο του 2022 και σε αυτήν αναφέρεται:

– Θύμα μαστροπού: Δεν αντέχω άλλο, φεύγω. Θέλω να φύγω.

-Κατηγορούμενος: Τι είναι αυτά; Τι μου λες; Μη μου κλείνεις το τηλέφωνο, απάντησε μου τώρα με ακούς; Θα σε…

-Θύμα μαστροπού: Παίρνω ταξί και έρχομαι.

Όπως κατήγγειλαν τα θύματα, τις απειλούσε, τις εξανάγκαζε να κάνουν χρήση ναρκωτικών και τις βιντεοσκοπούσε διακινώντας το υλικό στο διαδίκτυο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από τις πέντε καταγγέλλουσες, ακόμα δύο κοπέλες έχουν επικοινωνήσει με την Αστυνομία προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με τον 42χρονο.

«Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά», λέει θύμα του.