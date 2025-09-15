Υπόθεση μαστροπείας: Ο «κοντός» και οι ερωτικές ταινίες - Real.gr

Εφιαλτικές στιγμές ζούσαν για χρόνια οι γυναίκες που είχαν πέσει στα δίχτυα του 42χρονου μαστροπού, ο οποίος συνελήφθη από το ελληνικό FBI.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αποτροπιασμό και οργή προκαλούν οι καταθέσεις των θυμάτων του 42χρονου σκηνοθέτη και παραγωγού ερωτικών ταινιών που, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, πλησίαζε γυναίκες που είχαν οικονομική δυσχέρεια και τις εκμεταλλευόταν σεξουαλικά, ενώ παράλληλα τις εξέδιδε. Ο μαστροπός με το χαμογελαστό πρόσωπο πλησίαζε τα θύματά του και στη συνέχεια γινόταν φίλος μαζί τους εμπνέοντας εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Ωστόσο, σύντομα μετατρεπόταν σε δυνάστη αυτών των γυναικών και τις υποχρέωνε στη χρήση κοκαΐνης, στην πραγματοποίηση ερωτικών ραντεβού με συνοδούς και στη συμμετοχή σε πάρτι οργίων στα βόρεια και στα νότια προάστια.

Μάλιστα, ο 42χρονος είχε συστήσει μέχρι και εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών, εξαναγκάζοντας τις άτυχες γυναίκες να συμμετέχουν. Την ίδια στιγμή, είχε στήσει και μια ιστοσελίδα, στην οποία διαφήμιζε τις εκδιδόμενες γυναίκες και κανόνιζε και τα ραντεβού, από τα οποία έπαιρνε και το μερίδιό του. Οι γυναίκες ένιωθαν παγιδευμένες και ανήμπορες να ξε- φύγουν από τον Γολγοθά που τις είχε υποχρεώσει να βιώνουν.

Καταγγελίες

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται οι καταγγελίες πέντε γυναικών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και μία έκτη γυναίκα έσπευσε να καταθέσει εναντίον του, μετά τη σύλληψή του. «Ολες οι γυναίκες, καθώς και η πρώτη χρονικά καταγγέλλουσα, προέρχονται από οικογένειες οι οποίες εμφανίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν υποστεί λεκτική, συναισθηματική ή και σωματική κακοποίηση από το εν γένει οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Εμφανίζουν χαρακτηριστικά ευαλωτότητας και ήταν από μικρή ηλικία εκτεθειμένες σε κινδύνους, ευαίσθητες σε ψυχικά τραύματα και ευπαθείς σε ψυχικές πιέσεις και αρνητικές επιδράσεις και, όπως υποστήριξαν, ο καταγγελλόμενος εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκονταν», δηλώνουν στη Realnews έμπειροι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Οπως έχει προκύψει από την έρευνα και τις καταθέσεις των θυμάτων του, ο 42χρονος μαστροπός -γνωστός και ως «κοντός»- εκμεταλλευόταν ανήλικα κορίτσια ακόμα και εγκύους. Το 2016, ένα ανήλικο κορίτσι εργάστηκε για περίπου τέσσερις μήνες σε ένα κατάστημα με ρούχα στη Γλυφάδα. Εκεί ανέπτυξε φιλική σχέση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον 42χρονο μαστροπό. Το διάστημα εκείνο, η ανήλικη βρέθηκε σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και δέχθηκε να δανειστεί το ποσό των 3.000 ευρώ από τον κατηγορούμενο.

Το 2017, έμαθε ότι o εν λόγω άνδρας προχωρούσε στο κλείσιμο ερωτικών ραντεβού και έκοψε κάθε επαφή μαζί του. Ωστόσο, ο «κοντός» την προσέγγισε ξανά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαιτώντας από εκείνη το ποσό που της είχε δανείσει. Τελικά, η ανήλικη τον επισκέφθηκε στο σπίτι του στη Γλυφάδα και ο μαστροπός την εξανάγκασε να προβεί σε χρήση κοκαΐνης και σε γενετήσιες πράξεις μαζί του χωρίς τη θέλησή της. Οπως ανέφερε στους αστυνομικούς η ανήλικη, τους επόμενους μήνες πραγματοποιούσε ερωτικά ραντεβού με πελάτες τα οποία κανόνιζε ο 42χρονος. Το κάθε ραντεβού που πραγματοποιούσε κόστιζε στους πελάτες 500 – 600 ευρώ και τα χρήματα τα έπαιρνε ο ίδιος, χωρίς να της δίνει το μερίδιό της, εξαιτίας του χρέους που του όφειλε. Μάλιστα, όπως εξομολογήθηκε, υπήρχαν και περιπτώσεις που έκανε έως και δέκα ραντεβού ημερησίως.