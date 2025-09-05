Υπόθεση Μουρτζούκου: Ποια είναι η αιτία θανάτου του Παναγιωτάκη - Real.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, καθώς το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών κατέληξε στο συμπέρασμα πως το παιδί κατέληξε λόγω ασφυξίας.

Στο πόρισμα, οι ιατροδικαστές – μέλη της επιτροπής αποκλείουν ότι ο θάνατος του 15 μηνών βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια και προβάλλουν ως αιτία θανάτου την υποξία.

Αναλυτικά το πόρισμα Τριμελούς Επιτροπής Ιατροδικαστών συγκροτούμενη από τον Πρόεδρο αυτής Νίκο Καρακούκη Γενικό διευθυντή ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης και τα μέλη αυτής Νικόλαο καλόγρια και Ελένη Καλύβα αναφέρει τα εξής:

«Η Ιογενής λοίμωξη αναπνευστικού και γαστρεντερικού ως αιτία θανάτου του βρέφους Παναγιώτη Αβράμη ουδόλως επιβεβαιώνεται. Με δεδομένο ότι από τον λοιπό νεκροψιακό και νεκροτομικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα που να στοιχειοθετούν παθολογική αίτια θανάτου, ο παθολογικός μηχανισμός θανάτου του βρέφους ουδόλως επιβεβαιώνεται. Επίσης έχει αποκλειστεί τόσο η δηλητηρίαση, με βάση την τοξικολογική έκθεση που μας ετεθεί υπόψιν, όσο και ο θάνατος από μηχανικά, ηλεκτρικά και λοιπά αιτία, σύμφωνα με τα νεκροψίακά και νεκροτομικά ευρήματα που μας ετέθησαν υπόψη….

Ως εκτούτου με βάση όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αίτια θανάτου και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου του Παναγιώτη Αβράμη.»