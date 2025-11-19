Υπόθεση Novartis-Λοβέρδος: «Κοινοί συκοφάντες με καταθέσεις κωμικές και ψευδείς» - Real.gr

Ο πρώην υπουργός Υγείας κατέθεσε στο δικαστήριο.

της Άννας Κανδύλη

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών συνεχίστηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση Novartis, με κατηγορούμενους τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες Φ. Δεστεμπασίδη και Μ. Μαραγγέλη.

Σήμερα κατέθεσε στο δικαστήριο ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος χαρακτήρισε τους κατηγορούμενους «κοινούς συκοφάντες» και τις καταθέσεις τους «κωμικές και ψευδείς».

Ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι οι μάρτυρες ενήργησαν με προσωπικό οικονομικό συμφέρον και με σκοπό πολιτικές στοχεύσεις, προσθέτοντας ότι η υπόθεση στράφηκε κατά πολιτικών και κομμάτων για να πλήξει την τότε κυβέρνηση. «Έκαναν επινοήσεις για να στηθούν οι δέκα κάλπες στη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο ίδιος απαλλάχθηκε με ομόφωνο βούλευμα για τις καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος του και πως ο ίδιος επέμενε να πάει η υπόθεσης του στη δικαιοσύνη.

Ο πρώην υπουργός τόνισε επίσης ότι δεν είχε ουσιαστική γνωριμία με τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Φρουζή, τον οποίο συνάντησε μόνο μία φορά τον Μάρτιο του 2012 όταν και του τον σύστησαν.

Στο δικαστήριο επικράτησε ένταση όταν υποβλήθηκε αίτηση εξαίρεσης της εισαγγελέως της έδρας από τον συνήγορο υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη ο οποίος απέδωσε μεροληψία και παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, λόγω σχολίου της εισαγγελέως σχετικά με τις καταθέσεις των κατηγορουμένων. Βάση της καταγγελίας, η εισαγγελική λειτουργός ξεκινώντας την εξέταση του κ. Λοβέρδου είπε πως έχει αποδειχθεί ότι οι καταθέσεις είναι «ψευδείς» και αυτό που τώρα διερευνάται είναι αν υπήρχε δόλος. Η αίτηση εξετάζεται από άλλο δικαστήριο.