Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Σαράφης» και «Κελέση» - Real.gr

Οκτώ χρόνια μετά τις καταθέσεις τους στους εισαγγελείς διαφθοράς για χρηματισμό δέκα πολιτικών προσώπων από τη Novartis, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε σήμερα ένοχους τους Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη.

της Άννας Κανδύλη

Οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» που με τις καταθέσεις τους είχαν εμπλέξει 10 πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση τα οποία στη συνέχεια είτε απαλλάχτηκαν είτε η δικογραφία για αυτούς αρχειοθετήθηκε, καταδικάστηκαν για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κατά εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμα και Αντώνη Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελέας της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου είχε προτείνει απαλλαγή και των δύο για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης κρίνοντας πως τα όσα ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ήταν αφού κλήθηκαν να καταθέσουν στους τότε Εισαγγελείς Διαφθοράς, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούσαν.

Αυτή την ώρα οι συνήγοροι των καταδικασθέντων ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικών για τους εντολείς τους.