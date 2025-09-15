Υπόθεση Novartis - Συνήγορος Δεστεμπασίδη: «Απόφαση εν μέρει αθωωτική» - Real.gr

Τι αναφέρει ο συνήγορος του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη για την υπόθεση Novartis και την απόφαση του δικαστηρίου.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο συνήγορος του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη, Γιάννης Απατσίδης, μετά την απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει σε φυλάκιση με αναστολή τους δύο μάρτυρες της υπόθεσης Novartis.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γιάννης Απατσίδης δήλωσε:

«Πρόκειται για μία απόφαση σε πρώτο βαθμό, εν μέρει καταδικαστική κι εν μέρει αθωωτική, το καταδικαστικό αποτέλεσμα της οποίας είχαν προδιαγράψει κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και την προτεραία της έκδοσής της, παραβιάζοντας το τεκμήριο αθωότητας. Ως δικηγόρος είμαι ικανοποιημένος που αυτό που επιδίωκε το πολιτικό σύστημα, δηλαδή τον εγκλεισμό στη φυλακή ή τον βασανισμό μαρτύρων και εισαγγελέων, δεν επετεύχθη. Ως πολίτης όμως είμαι βαθιά απογοητευμένος που το μήνυμα που κάποιοι επεδίωκαν να εκπέμψει δόθηκε έστω και κουτσουρεμένο: μην τολμήσει κανείς μάρτυρας που γνωρίζει να ανακοινώσει πιθανές πράξεις διαφθοράς. Aφενός ευελπιστούμε στον δεύτερο βαθμό, αφετέρου θα πράξουμε από κοινού με τον συνάδελφο κύριο ιπποκράτη μυλωνά καθετί επιβαλλόμενο σε κάθε ευρωπαϊκή και υπερεθνική αρχή. Ίσως το ίδιο μονομελές, υπό άλλες συνθήκες και λιγότερες πιέσεις και υπόγειες απειλές, να απείχε από την επιβεβαίωση μίας αδυσώπητης πολιτικής δίωξης.»