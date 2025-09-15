Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της - Real.gr

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης , πόρισμα που αφορά επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Ν.Δ. Πόπη Σεμερτζίδου, στον σύντροφό της και μέλη της οικογένειά τους.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του κ. Βουρλιώτη δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση την έρευνα της Αρχής δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από το εν λόγω πόσο, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ υπολογίζεται ότι δεν διατέθηκε για το σκοπό που εισπράχθηκε και για τον λόγο αυτό δεσμεύτηκε η περιουσία των δύο φερόμενων ως βασικών εμπλεκόμενων και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει. Στα δεσμευμένα είναι επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Ferrari και Porsche καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλέον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Στο πόρισμα της Αρχής προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρονται τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σημειώνεται ότι για το υπόλοιπο ένα εκατομμύριο ευρώ έχει ζητηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και θα ερευνηθεί αν για την είσπραξη αυτών των χρημάτων χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Η κ. Σεμερτζίδου πάντως, υποστηρίζει ότι δέχεται «άδικη και στοχευμένη επίθεση», πως όλες οι δραστηριότητές της είναι νόμιμες και ότι θα εξαντλήσει τα νομικά της δικαιώματα.