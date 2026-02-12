Υπόθεση Παναγόπουλου: Στο μικροσκόπιο οι πληρωμές εμπλεκόμενων εταιρειών - Real.gr

Στην δίνη νέων αποκαλύψεων βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο ισχυρός άντρας της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος λίγες ώρες μετά την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, «υπάρχουν ειδήσεις από τις τράπεζες που παρατήρησαν κάποιες πληρωμές ανάμεσα στις εταιρείες που υποτίθεται έκαναν το έργο της επιμόρφωσης και σε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων χωρίς να υπάρχει έργο, αυτές συνέπεσαν με την καταγγελία».

Μια δεύτερη καταγγελία που έχει γίνει σε βάρος του κ. Παναγόπουλου αφορά αυτοκίνητα leasing που αγόραζαν στελέχη της ΓΣΕΕ μετά την πληρωμή κάποιων δόσεων του leasing πάρα πολύ φθηνά και προσλήψεις ημετέρων στον ιδιωτικό τομέα.

Κλείνοντας, ο Τάσος Τέλλογλου αναφέρθηκε σε ένα μεγάλο πρόβλημα που παρατηρείται, ενώ το κράτος έχει δεσμευτεί με προεδρικά διατάγματα ότι θα ορίσει 2 κρατικούς φορείς που θα πιστοποιούν όποιους αναλαμβάνουν τα προγράμματα, δεν το έχει κάνει με αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο ένας ιδιωτικός φορέας στην αγορά και να κάνει όλες τις πιστοποιήσεις.