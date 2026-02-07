Υπόθεση Παναγόπουλου: Πώς οι Αρχές αποκάλυψαν την υπεξαίρεση στη ΓΣΕΕ - Τα πρόσωπα που ερευνώνται - Real.gr

Την ύποπτη ροή του χρήματος ακολούθησαν οι ελεγκτές της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για να ξετυλίξουν το κουβάρι της ερευνώμενης απάτης και να φτάσουν στα έξι πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, την προηγούμενη εξαετία, νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ, ανέθεσαν σε εταιρείες αναδόχους επτά επιμορφωτικά προγράμματα ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Τις περισσότερες φορές, η ανάθεση γινόταν απευθείας από τον ερευνώμενο πρόεδρο της ΓΣΕΕ και σε άλλες περιπτώσεις μέσω διαγωνισμού, που πρόεδρος ήταν και πάλι ο Γιάννης Παναγόπουλος. Η ανάθεση γινόταν σε έξι εταιρείες- κελύφη, καθώς δεν εμφάνιζαν άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα, υλικοτεχνική υποδομή και επαρκές προσωπικό, ενώ οι πληρωμές για τα προγράμματα φέρονται να γίνονταν χέρι με χέρι. Μόνον 577.000 ευρώ διαπιστώθηκε ότι διακινήθηκαν σε αυτές τις εταιρείες διατραπεζικά για υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο τους, δηλαδή για επικοινωνία, διοργάνωση εκδηλώσεων ή εκτύπωση φυλλαδίων. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των έξι ελεγχόμενων, χωρίς νόμιμη αιτιολογία και εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα πρόσωπα που ερευνώνται

Στο στόχαστρο της έρευνας έχουν τεθεί ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος φέρεται να ανέθετε τα επιμορφωτικά προγράμματα απευθείας ή μέσω διαγωνισμού στους αναδόχους.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, που εμφανίζεται ως βασικός μέτοχος ετερόρυθμης εταιρείας επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι, από το πρωί της Παρασκευής 06/02, ανεστάλη η συμβατική σχέση εργασίας του δημοσιογράφου με την ΕΡΤ, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ερευνώνται είναι και δύο αδέρφια με τα αρχικά Γ.Σ. και Κ.Σ., βασικοί μέτοχοι σε εκτυπωτική εταιρεία. Όπως επίσης ο βασικός μέτοχος με τα αρχικά Α.Μ. σε 2 εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων και επικοινωνίας και ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτων.

«Εξ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ΄ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η προσωπική μου περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης», ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media o Γιώργος Κακούσης.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Άννα Στρατινάκη, πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας επί σειρά ετών, ανακοίνωσε ότι δε θα αναλάβει τη θέση της υποδιοικήτριας της επιτροπής ελέγχου αγοράς, καθώς φέρεται να σχετίζεται με τον Ανδρέα Γεωργίου.

«Η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της», αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εργασίας.

«Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου η οποία αναφέρεται στο πόρισμά της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, έχουν αναληφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025€ για τα έτη 2021,2022,2023,2024,2025, και 2026 ήτοι σύνολο 228.150€. Αναφέρω επίσης ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο Taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικειμένου, το οποίο είναι πραγματικά απολύτως εκτελεστό και αποδείξιμο», ανέφερε από την πλευρά του ο Ανδρέας Γεωργίου.

Τι υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες δύο ελεγχόμενων εταιρειών

Ιδιοκτήτες δύο εταιρειών, που συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα,, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξέφρασαν την έκπληξη και την αγανάκτησή τους για τα όσα ακούγονται καθώς όπως λένε συνεργάζονται με την ΓΣΕΕ εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια. Πρόκειται για μία εταιρεία γραφικών τεχνών και μία εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων

Άμεσα αναμένεται η έναρξη ποινικής έρευνας για το θέμα, καθώς η πράξη δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων προσώπων και των εταιρικών λογαριασμών έξι εταιρειών, καθώς και η πράξη δέσμευσης για δύο ακίνητα υπεγράφη στις 3 Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν από τρεις ημέρες. Την ίδια ημέρα, το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και ήδη αξιολογείται από τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, προκειμένου να αποφασιστεί κατ’ αρχάς εάν η έρευνα θα γίνει από το Ποινικό Τμήμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας ή αν θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Εισαγγελία, καθώς το ποσό αφορά κυρίως εθνικούς πόρους, πολύ λιγότερο σε ευρωπαϊκούς και όπως τόνισαν αρμόδιες δικαστικές πηγές στο ΕΡΤnews, η οικονομική εισαγγελία είναι αυτή που διαθέτει ούτως ή άλλως το εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να χειριστεί αντίστοιχες οικονομικές υποθέσεις.

Άλλωστε τα αδικήματα τα οποία περιγράφονται στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής αφορούν τα οικονομικά κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Παράλληλα στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών Αρχών αναμένεται να τεθούν συμβάσεις ανάληψης έργων και το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών με σκοπό να διακριβωθεί ποια ακριβώς είναι η σχέση αυτών των πέντε μάλλον ελεγχόμενων προσώπων με τα νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ και με το έκτο πρόσωπο που ελέγχεται, δηλαδή με τον Γιάννη Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων, γιατί αναμένεται βέβαιο ότι θα κληθούν άνθρωποι να καταθέσουν για την υπόθεση, τότε θα πρέπει να δοθούν και ανωμοτί εξηγήσεις από τα έξι πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση αυτή.