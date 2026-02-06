Quantcast
Υπόθεση παράνομων παρακολουθήσεων: Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων - Real.gr
real player

Υπόθεση παράνομων παρακολουθήσεων: Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων

18:30, 06/02/2026
Υπόθεση παράνομων παρακολουθήσεων: Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων

Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω predator, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Δημήτρης Παυλίδης. Ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για τρία αδικήματα μετατρέποντας κάποια εξ αυτών από κατά εξακολούθηση σε κατά συρροή κάτι που εάν υιοθετηθεί από το Δικαστήριο θα επηρεάσει προς τα πάνω τις ποινές.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, επιχειρηματίες, δικάζονται για πλημμεληματικές πράξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.
«Απεδείχθη η σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες και το κατασκοπευτικό λογισμικό. Να κηρυχθούν άπαντες ένοχοι», είπε ο εισαγγελέας, υπογραμμίζοντας ότι στο ελληνικό ποινικό δίκαιο δεν υφίσταται ευθύνη νομικών προσώπων και συνεπώς η διερεύνηση οδηγεί αναπόφευκτα σε φυσικά πρόσωπα και στις αποφάσεις που λάμβαναν εντός των εταιρικών σχημάτων.

Ο κ. Παυλίδης έκανε εκτενή αναφορά στο πλέγμα εταιρειών που συνδέονται με το Predator, σημειώνοντας ότι «η Intellexa κατασκεύαζε ή αγόραζε παράνομο λογισμικό», το οποίο παρείχε σε κρατικούς πελάτες έναντι υψηλού οικονομικού ανταλλάγματος και με στόχο τη δημιουργία σχέσεων εξάρτησης. «Η χρήση του λογισμικού είναι παράνομη, παραβιάζει βάναυσα τα προσωπικά δεδομένα και αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ακόμη και ενδεχόμενη κρατική χρήση του θα έπρεπε να αποτελεί «σημείο αφύπνισης».

Αντικρούοντας τον ισχυρισμό τω κατηγορουμένων πώς ακόμη κι αν είχε γίνει η αποστολή των επίμαχων μηνυμάτων αυτό συνιστά απλώς προπαρασκευαστική πράξη, ο εισαγγελέας ξεκαθάρισε πως η αποστολή μολυσμένου συνδέσμου συνιστά απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων. «Ο δράστης έχει δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις του εγκληματικού σχεδίου. Η ενέργεια που απομένει στο θύμα είναι ανεπαίσθητη», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εταιρείες Intellexa, Cytrox και Krikel, με τον εισαγγελέα να σημειώνει ότι η Cytrox ταυτίζεται ουσιαστικά με την Intellexa, ενώ η Krikel φέρεται να λειτούργησε ως όχημα συμβάσεων με το Δημόσιο. Για τον Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Krikel, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο ίδιος κατέθεσε πως ήταν «αχυράνθρωπος» του Γιάννη Λαβράνου, ενώ έκανε λόγο για καθοδήγησή του πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Υπόθεση κατασκοπείας: Με τι ποινή κινδυνεύει ο Σμήναρχος - Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

Υπόθεση κατασκοπείας: Με τι ποινή κινδυνεύει ο Σμήναρχος - Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

17:44 06/02
Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική- Έγιναν έξι συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική- Έγιναν έξι συλλήψεις

19:50 06/02
«Ιπποκράτειο»: «Δεν τον χειρουργούσε κανένας, έπρεπε να μου λένε ευχαριστώ» - Τι λέει ο γιατρός που καταδικάστηκε για φακελάκι

«Ιπποκράτειο»: «Δεν τον χειρουργούσε κανένας, έπρεπε να μου λένε ευχαριστώ» - Τι λέει ο γιατρός που καταδικάστηκε για φακελάκι

20:00 06/02
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

16:33 06/02
Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:40 05/02
Κολυδάς: Σαν τον «καιρό της Μαρμότας...» – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

Κολυδάς: Σαν τον «καιρό της Μαρμότας...» – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

18:37 06/02
Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

20:05 04/02
Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

13:53 06/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved