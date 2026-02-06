Υπόθεση παράνομων παρακολουθήσεων: Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων - Real.gr

Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω predator, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Δημήτρης Παυλίδης. Ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για τρία αδικήματα μετατρέποντας κάποια εξ αυτών από κατά εξακολούθηση σε κατά συρροή κάτι που εάν υιοθετηθεί από το Δικαστήριο θα επηρεάσει προς τα πάνω τις ποινές.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, επιχειρηματίες, δικάζονται για πλημμεληματικές πράξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

«Απεδείχθη η σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες και το κατασκοπευτικό λογισμικό. Να κηρυχθούν άπαντες ένοχοι», είπε ο εισαγγελέας, υπογραμμίζοντας ότι στο ελληνικό ποινικό δίκαιο δεν υφίσταται ευθύνη νομικών προσώπων και συνεπώς η διερεύνηση οδηγεί αναπόφευκτα σε φυσικά πρόσωπα και στις αποφάσεις που λάμβαναν εντός των εταιρικών σχημάτων.

Ο κ. Παυλίδης έκανε εκτενή αναφορά στο πλέγμα εταιρειών που συνδέονται με το Predator, σημειώνοντας ότι «η Intellexa κατασκεύαζε ή αγόραζε παράνομο λογισμικό», το οποίο παρείχε σε κρατικούς πελάτες έναντι υψηλού οικονομικού ανταλλάγματος και με στόχο τη δημιουργία σχέσεων εξάρτησης. «Η χρήση του λογισμικού είναι παράνομη, παραβιάζει βάναυσα τα προσωπικά δεδομένα και αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ακόμη και ενδεχόμενη κρατική χρήση του θα έπρεπε να αποτελεί «σημείο αφύπνισης».

Αντικρούοντας τον ισχυρισμό τω κατηγορουμένων πώς ακόμη κι αν είχε γίνει η αποστολή των επίμαχων μηνυμάτων αυτό συνιστά απλώς προπαρασκευαστική πράξη, ο εισαγγελέας ξεκαθάρισε πως η αποστολή μολυσμένου συνδέσμου συνιστά απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων. «Ο δράστης έχει δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις του εγκληματικού σχεδίου. Η ενέργεια που απομένει στο θύμα είναι ανεπαίσθητη», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εταιρείες Intellexa, Cytrox και Krikel, με τον εισαγγελέα να σημειώνει ότι η Cytrox ταυτίζεται ουσιαστικά με την Intellexa, ενώ η Krikel φέρεται να λειτούργησε ως όχημα συμβάσεων με το Δημόσιο. Για τον Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Krikel, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο ίδιος κατέθεσε πως ήταν «αχυράνθρωπος» του Γιάννη Λαβράνου, ενώ έκανε λόγο για καθοδήγησή του πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή.