Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: «Είμαι πεπεισμένος πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια» κατέθεσε ο γιος του - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η κατάθεση του γιου του Σήφη Βαλυράκη, Γιάννη Βαλυράκη, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστήριου, όπου δικάζονται δύο ψαράδες κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Ο μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε τον πατέρα του νεκρό και βαριά χτυπημένο, τονίζοντας ότι είναι «πεπεισμένος πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια». Όπως περιέγραψε «Είδα τον πατέρα μου χτυπημένο στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν ξεχνιέται. Τέσσερα χρόνια τώρα την έχω μπροστά μου».

Ο Γ. Βαληνάκη αναφέρθηκε αναλυτικά στη μοιραία Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, όταν ο πατέρας του δεν επέστρεψε από τη θαλάσσια βόλτα που είχε βγει με το μικρό του σκάφος, στην περιοχή της Ερέτριας. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, μετά από ώρες αγωνιώδους αναζήτησης, ενημερώθηκαν από ιδιώτη δύτη ότι η σορός του πρώην υπουργού είχε εντοπιστεί στο νησί των Ονείρων. «Πήγαμε με τη μητέρα μου στο σημείο. Ο πατέρας μου ήταν σκεπασμένος με ένα μπουφάν. Όταν το αφαίρεσαν, είδα το τραύμα στο χέρι του και ότι ο αντίχειρας ήταν κομμένος. Είχε χτυπηθεί σε πολλά σημεία. Σκέφτηκα αμέσως πως δέχθηκε επίθεση», πρόσθεσε.

«Η δολοφονία του άντρα μου ήταν προσχεδιασμένη»

Νωρίτερα, στο βήμα του μάρτυρα είχε βρεθεί η χήρα του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου, η οποία επανέλαβε την πεποίθησή της ότι ο θάνατος του συζύγου της δεν ήταν ατύχημα, αλλά προσχεδιασμένη δολοφονία. «Τον περίμεναν. Υπήρχε κωλυσιεργία και άρνηση από τους λιμενικούς της Ερέτριας στη διερεύνηση του περιστατικού. Από την πρώτη στιγμή το θεώρησαν ατύχημα», υποστήριξε η μάρτυρας.Η ίδια σημείωσε ότι ο Σήφης Βαλυράκης, λόγω των θέσεών του σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα αλλά και της δράσης του στην Προανακριτική Επιτροπή για την υπόθεση Siemens, «δεν ήταν αρεστός σε πολλούς».

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν, σε ένδειξη συμπαράστασης προς την οικογένεια Βαλυράκη, γνωστά πολιτικά πρόσωπα όπως οι Γιώργος Λιάνης, Νίκος Σηφουνάκης, Απόστολος Κακλαμάνης, καθώς και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και η καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίκογλου.