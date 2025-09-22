Σήφης Βαλυράκης: Διεκόπη για τις 30 Σεπτεμβρίου η δίκη των δύο ψαράδων - Real.gr

Διακόπηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας για την ανθρωποκτονία του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Της Άννας Κανδύλη

Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα (μετά από τρεις αναβολές που είχε λάβει η δίκη) με την κλήρωση των ενόρκων και την ανάγνωση του κατηγορητηρίου και των μαρτύρων.

Στο εδώλιο κάθονται δύο ψαράδες της περιοχής οι οποίοι στην τοποθέτησή τους ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που τους αποδίδεται.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν η χήρα και τα παιδιά του Σ. Βαλυράκη οι οποίοι μέσω των δικηγόρων τους κατέθεσαν δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας και ζήτησαν την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων.