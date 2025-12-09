Υπόθεση Βασίλη Καλογήρου: «Δεν υφίσταται εγκληματική ενέργεια» - Real.gr

Η εισαγγελέας Εφετών απέρριψε την προσφυγή για τον Βασίλη Καλογήρου. Η οικογένεια του 39χρονου εξετάζει να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αρχική κρίση της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, η εισαγγελέας Εφετών απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει ο πατέρας του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2025 σε έναν λόφο στην περιοχή του Τυρνάβου. Και η ανώτερη εισαγγελική λειτουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας πίσω από τον θάνατο του 39χρονου.

Η εισαγγελική διάταξη αναφέρεται αναλυτικά σε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία -ιατροδικαστικά ευρήματα, ιστολογικές εξετάσεις, μαρτυρικές καταθέσεις- και διατυπώνει με κατηγορηματικό τρόπο ότι ο θάνατος του Βασίλη Καλογήρου οφείλεται σε υποθερμία, σε συνδυασμό με ψυχολογικούς παράγοντες που οδήγησαν σε αποπροσανατολισμό και πανικό.

Οι γονείς του όμως επιμένουν. Οπως δηλώνει στη Realnews ο νομικός παραστάτης τους, Θανάσης Σανιδάς, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν, καθώς είναι βέβαιοι ότι ο θάνατος του παιδιού τους οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. «Η οικογένεια θεωρεί ότι δεν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες έρευνας στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ούτε κατά την έρευνα της προσφυγής. Θα εξετάσει το δικαίωμα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για μη πλήρη και προσήκουσα έρευνα μιας υπόθεσης που είναι συγκλονιστική. Ανεξαρτήτως πάντως της προσφυγής στο ΕΔΔΑ, η οικογένεια θα συνεχίσει την έρευνά της σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Βασίλη, έως ότου αυτές διευκρινιστούν πλήρως».

«Υποθερμία»

Η εισαγγελέας, απαντώντας σε όσα αναφέρονται στην προσφυγή του πατέρα, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η ύπτια θέση στην οποία βρέθηκε το σώμα του 39χρονου δεν υποδηλώνει εγκληματική δράση, αλλά είναι πλήρως συμβατή με κατάρρευση λόγω εξάντλησης και υποξίας, «ως στοιχεία του μηχανισμού της υποθερμίας». Η αιτίαση του προσφεύγοντος ότι σε περίπτωση θανάτου από ψύχος θα έπρεπε να έχει εντοπιστεί σε «εμβρυϊκή στάση» απορρίπτεται ως ατεκμηρίωτη. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης καταγράφουν «σοβαρού βαθμού εξάντληση» και κατάρρευση ζωτικών λειτουργιών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι ο Βασίλης είχε προσπαθήσει να προστατευτεί από το κρύο, καθώς είχε κουμπώσει το μπουφάν, είχε φορέσει κουκούλα και είχε τραβήξει τα μανίκια της μπλούζας.

Στη διάταξη υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Καλογήρου αντιμετώπιζε προβλήματα άγχους και αποπροσανατολισμού, τα οποία, σύμφωνα με τις καταθέσεις, εντείνονταν σε καταστάσεις πίεσης. Αν και δεν είχε εμφανίσει τάσεις φυγής ή αυτοκτονικού ιδεασμού, η εισαγγελέας θεωρεί «σφόδρα πιθανό» να πανικοβλήθηκε σε συνθήκες χειμερινού ψύχους και χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τους οικείους του, αφού δεν είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο.

Η παρουσία μικρής ποσότητας αλκοόλης, παρότι δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με ακρίβεια λόγω σήψης του δείγματος, όπως αναφέρεται, εκτιμάται πως συνέβαλε, καθώς η κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με τα ψυχοφάρμακα που λάμβανε ο 39χρονος μπορεί να επηρέασε κρίσιμα την αντίληψή του και τον συντονισμό του.

Σημαντικό στοιχείο αποτελούν και οι καταθέσεις των γονέων, οι οποίοι δήλωσαν ότι ούτε ο Βασίλης ούτε η μητέρα του είχαν δεχθεί ποτέ οποιαδήποτε απειλή, άμεση ή έμμεση. Στη διάταξη, μάλιστα, επισημαίνεται πως η μητέρα του δεν είχε «απειληθεί» ούτε είχε έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να δικαιολογήσει υποψία εκδίκησης ή στοχοποίησης.

Καταλήγοντας, η εισαγγελέας Εφετών τονίζει ότι «…δεν προέκυψε ούτε κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη ενδείξεων διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε βάρος του Βασιλείου Καλογήρου και δη αυτών της αρπαγής, ανθρωποκτονίας ή ακόμη και ληστείας, όπως ισχυρίζεται ο προσφεύγων, τουναντίον από τη λογική επεξεργασία των πραγματικών περιστατικών σε συνάρτηση και συνεκτίμηση με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού οδηγούμαστε στο σχηματισμό πλήρους δικανικής πεποίθησης πως ο θάνατός του ήταν απότοκο υποθερμίας…».