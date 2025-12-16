Yπουργείο Παιδείας: Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον τραυματισμό μαθήτριας από συμμαθήτριά της στην Κυψέλη - Real.gr

Στο περιστατικό τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της, εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας και ανακοίνωσε ότι προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά στη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το ΥΠΑΙΘΑ δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε σχόλιο ή σχετική ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων.

Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.