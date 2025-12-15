Υπουργείο Παιδείας για το περιστατικό με μαχαίρωμα σε Γυμνάσιο: Οδηγία για υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών - Real.gr

Ρητή οδηγία τόσο προς τη Διεύθυνση στου Γυμνασίου, όπου συνέβη το περιστατικό, όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης, δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και δόθηκε οδηγία προκειμένου ο/η ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι δύο μαθήτριες, περίπου 15 ετών, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα μια εξ αυτών να τραυματιστεί στο χέρι από επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο (σ.σ. πεταλούδα).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ