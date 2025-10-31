Υπ. Παιδείας για τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας στον Ασπρόπυργο: «Κατέρρευσε ενώ περπατούσε» - Real.gr

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
Υπενθυμίζεται ότι η μαθήτρια έχασε τη ζωή της, μετά απο λιποθυμικό επεισόδιο που είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) εντός του προαύλιου σε δημοτικό σχολείο στον Ασπρόπυργο.
Η 10χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο θάνατος της 10χρονης οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του παιδιού.
Ο γυμναστής του σχολείου έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει.