Υπ. Παιδείας για τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας στον Ασπρόπυργο: «Κατέρρευσε ενώ περπατούσε» - Real.gr

Υπ. Παιδείας για τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας στον Ασπρόπυργο: «Κατέρρευσε ενώ περπατούσε»

17:32, 31/10/2025
Σε ενημέρωση σχετικά με το θάνατο της 10χρονης μαθήτριας σε σχολείο στον Ασπρόπυργο προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται ότι η μαθήτρια έχασε τη ζωή της, μετά απο λιποθυμικό επεισόδιο που είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) εντός του προαύλιου σε δημοτικό σχολείο στον Ασπρόπυργο.

Η 10χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο θάνατος της 10χρονης οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του παιδιού.

Ο γυμναστής του σχολείου έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει.

 

 

