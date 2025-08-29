Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Δείτε σε ποιες περιοχές - ΧΑΡΤΗΣ - Real.gr

Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 29-08-2025 (κατηγορία 3) στην Περιφέρεια Αττικής, σε περιοχές του Νομού Ροδόπης στις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας. στη Χαλκιδική, σε πολλά νησιά του Αιγαίου, Θεσπρωτία, Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία, στη Βοιωτία, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε την Πέμπτη 28-08-2025 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν εξαιτίας της μορφολογίας εδάφους, των τοπικών ανέμων κλπ.

Η προσοχή όλων αποτελεί βασικό παράγονται πρόληψης και αποφυγής κινδύνων.

Συνιστάται στους πολίτες και στους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, ο καπνισμός μελισσιών κ.α.. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr)

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.

Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

– την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,

– την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

– το είδος της βλάστησης που καίγεται

Ενημερωνόμαστε από τα τηλεοπτικά σποτ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).