Υψηλού επιπέδου σπουδές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης Ιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εξασφάλισε τη θέση σου στην πιο σύγχρονη Ιατρική Σχολή της Κύπρου. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει παρουσιάσεις ενημέρωσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 12-13 Ιουλίου 2023. Δήλωσε συμμετοχή ΕΔΩ

Συχνά αναφερόμαστε στο επάγγελμα του ιατρού ως λειτούργημα με αποδέκτες όλους τους ανθρώπους, αφού ο/η γιατρός βρίσκεται πάντα στην υπηρεσία των ασθενών του αλλά και της επιστήμης του. Περισσότερο από ποτέ, η Ιατρική έχει ανάγκη από εξαίρετους επιστήμονες, άρτια καταρτισμένους και βαθιά συνειδητοποιημένους για την δέσμευση που έχουν αναλάβει. Όπως ανέφερε η καθηγήτρια Elizabeth Johnson, κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ( EUC ) , «το πέρασμα των αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο, συνεπάγεται τη βαθιά συνειδητοποίηση της δέσμευσης που έχουν αναλάβει να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές των ηθικών αρχών, της επιστημονικής ακεραιότητας, της καινοτομίας και της αριστείας που διέπουν τη δομή και τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου».

Η Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του EUC έκανε λόγο για αποφοίτους που επιστρέφουν στην κοινωνία ως υπεύθυνοι πολίτες και ικανότατοι επιστήμονες, έχοντας φοιτήσει σε ένα πρωτοποριακό μαθησιακό μοντέλο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής, που όχι μόνο έχει αναβαθμίσει την ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο, αλλά έχει καταστεί ένα από τα πιο σημαντικά ιατρικά ακαδημαϊκά κέντρα της Ευρώπης.

Ίδρυση Ιατρικής Σχολής του EUC στην Φρανκφούρτη

Η έναρξη λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Παράρτημα Φρανκφούρτης, το 2022 αποτελεί ορόσημο καθώς πρόκειται για το πρώτο Παράρτημα κυπριακού πανεπιστημίου που λειτούργησε εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο Παράρτημα της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη προσφέρεται το πρόγραμμα σπουδών Ιατρικής (MD Medicine) σε πλήρως εξοπλισμένες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για τις ανάγκες του Προγράμματος και της άρτιας εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής.

Το Παράρτημα της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη είναι πλήρως διαπιστευμένο μέσω της διαδικασίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιατρικής Εκπαίδευσης (World Federation for Medical Education - WFME) του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), και είναι εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές στη Γερμανία.

Η εμπειρία μάθησης και κλινικής άσκησης των φοιτητών ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, είτε εκπαιδεύονται στη πανεπιστημιούπολη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου στη Λευκωσία είτε στο Παράρτημα στη Φρανκφούρτη, θα είναι πανομοιότυπη, και θα διασφαλίζει για τους φοιτητές της Ιατρικής, κλινική και ερευνητική εμπειρία σε κορυφαία ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Το Παράρτημα της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου στη Φρανκφούρτη, αναμένεται να καταστεί ένας διεθνές κέντρο Ιατρικής που θα προωθήσει τη σύγχρονη εκπαίδευση στον τομέα της υγείας, της ιατρικής περίθαλψης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Ποιοτική εκπαίδευση με έμφαση στην υψηλή τεχνολογία

Καταγράφοντας συνεχώς ανοδική πορεία και προάγοντας την έρευνα και την υγειονομική περίθαλψη, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ξεχωρίζει σήμερα σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, επενδύοντας σε πρωτοποριακές προσεγγίσεις με υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης.

Η Ιατρική Σχολή, με ακαδημαϊκό προσωπικό που περιλαμβάνει επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, ανάμεσα τους και κατόχους βραβείων Νόμπελ, καθώς και με την διαπίστευση μέσω της διαδικασίας του World Federation for Medical Education (WFME), που είναι η ψηλότερη διαπίστευση στην Ιατρική, εξασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση του πτυχίου ανοίγοντας πόρτες για συνέχιση της κλινικής άσκησης για ειδικότητα ανά το παγκόσμιο, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των αποφοίτων Ιατρικής.

Η Ιατρική Σχολή προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πρωτοπόρο πρόγραμμα σπουδών, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών στη διδασκαλία και στην εκμάθηση. Αυτές περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική άσκηση, διαδραστικη? διδασκαλία (problem-team-task-based learning), σεμινάρια κλινικών δεξιοτήτων, εικονική (virtual) μάθηση και κλινική εκπαίδευση από το πρώτο έτος σπουδών με ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά? νοσοκομεία της Κύπρου, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της εφαρμογής των θεωριών και αναπτύσσοντας περαιτέρω τα επαγγελματικά προσόντα των φοιτητών και τις κλινικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά και κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα με τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας, καθώς και με το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία Αρεταίειο, Ιπποκράτειο, και Απολλώνειο, το Γενικό Νοσοκομείο ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων και με τον Όμιλο Υγεία στην Ελλάδα, καθώς και στο Ισραήλ με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hadassah.

Συγκριτικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center καιτο German Oncology Center στην Κύπρο, ενώ τα καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης (Summer Externships) σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Shriners Hospitals for Children (HΠA), John Hopkins (ΗΠΑ), Imperial College London (HB), Barts of the London School of Medicine (HB), Weizmann Institute of Science (Ισραήλ), και Hebrew University of Jerusalem at the Laboratory of Ada Yonath (Nobel Laureate), συμπληρώνουν και ενισχύουν τα ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα των φοιτητών.

Η Ιατρική Σχολή είναι μια διεθνής Σχολή που προσελκύει φοιτητές πέρα από την Κύπρο και την Ελλάδα, από Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Νορβηγία, Καναδά, Γαλλία, Ιρλανδία, Ισραήλ και ΗΠΑ.

5 Αστέρια για το πρόγραμμα Ιατρικής

Το Πρόγραμμα Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Αυτή η σημαντική διάκριση αριστείας βασίστηκε στην απόδοση του προγράμματος σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τη δύναμή του, τη γενική ικανοποίηση των φοιτητών, την αναλογία καθηγητών-φοιτητών, καθώς και τον δείκτη απασχολησιμότητας αποφοίτων. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στο πρόγραμμα της Ιατρικής, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης και υποβολής αιτήσεων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 12-13 Ιουλίου 2023. Δήλωσε συμμετοχή ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/el/ ή επικοινωνήστε μαζί τους στο info@euc.ac.cy και στο 00357 22713000.