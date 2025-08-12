Ζάκυνθος: Άλλαξε πορεία η πυρκαγιά και κατευθύνεται προς το Κερί - Νέο μήνυμα από το 112 - Real.gr

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Εν τω μεταξύ, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» συνιστά στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.