Ζάκυνθος: Άλλαξε πορεία η πυρκαγιά και κατευθύνεται προς το Κερί - Νέο μήνυμα από το 112 - Real.gr

Ζάκυνθος: Άλλαξε πορεία η πυρκαγιά και κατευθύνεται προς το Κερί – Νέο μήνυμα από το 112

10:36, 12/08/2025
Ζάκυνθος: Άλλαξε πορεία η πυρκαγιά και κατευθύνεται προς το Κερί – Νέο μήνυμα από το 112

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Εν τω μεταξύ, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» συνιστά στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.

 

 

