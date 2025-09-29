Ζάκυνθος -Κεφαλονιά: Απεγκλωβισμοί και ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κακοκαιρίας - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Προβλήματα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία.

Συγκεκριμένα, 12 άτομα απεγκλώβισαν το βράδυ της Κυριακής από τα αυτοκίνητά τους άνδρες της ΟΠΚΕ στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου – Αλυκών που είχε διακοπεί η κυκλοφορία καθώς είχε πλημμυρίσει ο δρόμος.

⛈️ Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα έχουν δημιουργηθεί στον Αλικανά Ζακύνθου, με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία. ⚠️ Τα 130 χιλιοστά ξεπέρασε η βροχόπτωση τοπικά στην Ζάκυνθο Βίντεο: Γιώργος Γκόγκος pic.twitter.com/SEgaHGkUWX — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) September 28, 2025

Παράλληλα, η χαμηλή ορατότητα προκάλεσε προβλήματα στις πτήσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 20 πτήσεις ματαιώθηκαν.

Αντίστοιχα προβλήματα υπήρξαν και στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς χθες το απόγευμα. Τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν, ενώ οι αναχωρήσεις «πάγωσαν», με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο.