Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου - Real.gr

Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» – Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

12:52, 08/12/2025
Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» – Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Ο πατέρας του 2χρονου που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ στη Ζάκυνθο, μίλησε για το τραγικό συμβάν.

Απαντώντας σε όσους τον κατηγορούν ότι δεν πρόσεξε το παιδί του είπε «να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου; Δηλαδή με ποια λογική πήγε αυτός ο άνθρωπος και έγραψε αυτό ότι εγκατέλειψα το παιδί μου; Έχουν πει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ο καθένας γράφει ό,τι γουστάρει, ο καθένας λέει αυτό που θέλει, μερικοί γελάνε και μερικοί βρίζουν, μερικοί λένε λυπάμαι, μερικοί λένε ότι φταίνε οι γονείς που δεν έχουν ευθύνη για αυτά τα παιδιά και τα χίλια μύρια» είπε ο πατέρας του 2χρονου κι έκανε λόγο για τραγικό δυστύχημα. «Έγινε από την τύχη για να καταστρέψει εμένα» τόνισε μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Περιγράφοντας τι συνέβη τις μοιραίες στιγμές είπε ότι «επειδή εμείς ετοιμαζόμαστε για ταξίδι, η γυναίκα μου πήγε για ψώνια με την κόρη και τον μικρό, και επειδή έβρεχε και εγώ κάνω άλλες δουλειές και πήγαμε γρήγορα να κατεβάσουμε τα πράγματα… Δεν έβρεχε πολύ, ξέρεις, ψιχάλιζε και το παιδί ήταν μέσα στα πόδια μας, γιατί ήταν πολύ ζωηρός και του άρεσε η βροχή όπως έριχνε σταγόνες. Έφυγα από το αμάξι, δέκα μέτρα δεν ήταν και πήγα μέσα και άφησα τα πράγματα πάνω στον καναπέ και τα υπόλοιπα τα πήρε η γυναίκα μου και μετά άκουσα τη μικρή να φωνάζει, αυτό μόνο».

Ερωτηθείς, δε, για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η οικογένειά του είπε «δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω. Εμένα, τον πατέρα μου, τον αδελφό μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου; Απλά κάνω ότι είμαι καλά και τα χάνω, αυτό τίποτα άλλο».

