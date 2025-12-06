Ζάκυνθος: Νεκρό αγοράκι 2 ετών από επίθεση σκύλου - Πώς έγινε η τραγωδία - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν ένα αγοράκι δύο ετών τραυματίστηκε θανάσιμα από επίθεση σκύλου, που το δάγκωσε στον λαιμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα, όπου ζούσε μαζί με τον Αλβανικής καταγωγής πατέρα και τη Βρετανίδα μητέρα του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Ο 2χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, χωρίς ωστόσο, δυστυχώς, να τα καταφέρουν.

Το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν αλυσοδεμένο το πιτ μπουλ, το οποίο του επιτέθηκε.

Οι γονείς έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.