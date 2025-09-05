Ζάκυνθος: Νεκρός Πολωνός τουρίστας που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Real.gr

Τραγωδία το βράδυ της Πέμπτης στη Ζάκυνθο, όπου ένας 60χρονος Πολωνός τουρίστας παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 60χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο Καλαμακίου – Λαγανά, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 24χρονος κάτοικος του νησιού, δεν αντιλήφθηκε τον 60χρονο, τον χτύπησε και τον παρέσυρε τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, προσπαθώντας να διαλευκάνουν αν ο 60χρονος «πετάχτηκε» ξαφνικά μπροστά στη μοτοσυκλέτα ή αν υπήρξε κάποια άλλη παράμετρος που συνέβαλε στο τραγικό συμβάν. Ταυτόχρονα, διεξάγονται έλεγχοι από την Τροχαία Ζακύνθου για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.