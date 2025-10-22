Quantcast
Ζάκυνθος: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία - Real.gr
real player

Ζάκυνθος: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία

13:37, 22/10/2025
Ζάκυνθος: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί τη Ζάκυνθο, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, έχουν καταγραφεί προβλήματα στους δρόμους που συνδέουν τα χωριά ‘Αγιο Κήρυκα με Καλλιπάδο, καθώς και το Σαρακινάδο με τον ‘Αγιο Κήρυκα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται επίσης στο χωριό του Ρομυρίου, ενώ στη Λιθακιά έχουν προκληθεί μικρές κατολισθήσεις βράχων.

Παράλληλα, στον ‘Αγιο Λέοντα, μεγάλο δέντρο έχει πέσει και έχει αποκλείσει πλήρως την κυκλοφορία, με συνεργεία να επιχειρούν για την απομάκρυνσή του.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κυκλοφορία στους πληγείσες περιοχές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Παραδόθηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τη Μονάδα Παίδων, αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση

Παραδόθηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τη Μονάδα Παίδων, αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση

13:47 22/10
Μελόνι: Η διαδικασία ειρήνευσης στην Μέση Ανατολή θα είναι μακρά και δύσκολή, αλλά αποτελεί ξεκάθαρη επιτυχία του Τραμπ

Μελόνι: Η διαδικασία ειρήνευσης στην Μέση Ανατολή θα είναι μακρά και δύσκολή, αλλά αποτελεί ξεκάθαρη επιτυχία του Τραμπ

13:45 22/10
Ζάκυνθος: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία

Ζάκυνθος: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία

13:37 22/10
Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: «Είναι καιρός να επικαιροποιήσουμε τη σχέση με την κυβερνοασφάλεια με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη»

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: «Είναι καιρός να επικαιροποιήσουμε τη σχέση με την κυβερνοασφάλεια με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη»

13:35 22/10
Κατάθεση Ανδρουλάκη στη δίκη για τις υποκλοπές: «Παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα, καλά οργανωμένο και με ελληνικές πλάτες»

Κατάθεση Ανδρουλάκη στη δίκη για τις υποκλοπές: «Παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα, καλά οργανωμένο και με ελληνικές πλάτες»

13:31 22/10
Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Υπάρχουν μέρες που δεν τρώω καθόλου»

Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Υπάρχουν μέρες που δεν τρώω καθόλου»

13:30 22/10
Eξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Σατολιάς: Σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων, στελεχών του Οργανισμού, ψευτοαγρότες και απατεώνες

Eξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Σατολιάς: Σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων, στελεχών του Οργανισμού, ψευτοαγρότες και απατεώνες

13:24 22/10
ΕΟ ΚΚΕ: Προδιαγεγραμμένα εγκλήματα σε Ελλάδα, Σερβία και ΕΕ - Μόνος ασφαλής δρόμος για το λαό ο αγώνας με σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

ΕΟ ΚΚΕ: Προδιαγεγραμμένα εγκλήματα σε Ελλάδα, Σερβία και ΕΕ - Μόνος ασφαλής δρόμος για το λαό ο αγώνας με σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

13:15 22/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved