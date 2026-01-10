Ζάκυνθος: Σύλληψη 45χρονου για εμπρησμό ασθενοφόρου, φθορές, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών - Real.gr

Στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για εμπρησμό, φθορές, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την προανάκριση, τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή του Λαγανά, ο δράστης φέρεται να προκάλεσε εμπρησμό σε ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές και σε δύο σταθμευμένα Ι.Χ. οχήματα.

Όπως διαπιστώθηκε, για τη μετάβασή του στο σημείο χρησιμοποίησε μοτοσυκλέτα που είχε δηλωθεί κλεμμένη τον Οκτώβριο του 2025 στην Αττική. Κατά τη σύλληψή του κατασχέθηκαν η μοτοσυκλέτα, δοχείο με εύφλεκτο υγρό, μικροποσότητα κάνναβης και κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 155 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης, εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, σπόροι, σακουλάκια διαμοιρασμού και κουκούλα τύπου full-face.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.