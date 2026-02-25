Ζάκυνθος: Σε αναστολή η παιδίατρος για την υπόθεση του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα - Τι υποστήριξε - Real.gr

Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, συνεχίζει να νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα το βρέφος 5 μηνών που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του.

Πλέον, η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με την ενημέρωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου είναι σταθερή και το βρέφος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Παράλληλα, και με τη μητέρα να καταγγέλλει ότι στο νοσοκομείο του νησιού δεν υπήρχε παιδίατρος για να εξετάσει το παιδί της, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό ενώ ανεστάλη προσωρινά η άσκηση των καθηκόντων της παιδιάτρου που θα έπρεπε να βρίσκεται στη βάρδια.

Η σχετική ενημέρωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, αναφέρει:

Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε (5) μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.

Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.

Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε.

Τι δήλωσε η παιδίατρος

Η παιδίατρος μιλώντας στο MEGA εξήγησε το λόγο που δεν μπορούσε να παραστεί στο νοσοκομείο αλλά και την κλινική εικόνα του παιδιού που, όπως λέει, ήταν καλή.

«Μακάρι το παιδάκι να γίνει καλά. Όσον αφορά το παιδί, παίρνουμε κάθε μέρα και ενημερωνόμαστε στη μονάδα με τους συναδέλφους γιατρούς. Το παιδί να πω ότι έφυγε από εδώ σε καλή γενική κατάσταση. Όταν λέω σε καλή γενική κατάσταση εννοώ με σταθερά ζωτικά σημεία, με καλό οξυγόνο, με καλή νοητική αντίληψη, χωρίς να έχει επηρεαστεί η νοητική του λειτουργία. Το πρόβλημα ακριβώς ήταν η ραγδαία εξάπλωση του εξανθήματος το οποίο ήταν αιμορραγικό».

Ιδιώτες γιατροί πάντως που λάμβαναν τις εικόνες από τους ταραγμένους γονείς εξηγούν πως επρόκειτο για επείγον περιστατικό. Οι γονείς κάλεσαν επιτόπου την Αστυνομία ενώ έχουν προχωρήσει ήδη σε μήνυση.

«Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο δυστυχώς δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι; Σε μία κατάσταση αναρρωτικής άδειας, είναι δηλαδή της μόδας τους γιατρούς να τους βάζουν χειροπέδες», λέει η παιδίατρος.

«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες κτλ., είναι ψέματα για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε».

Όπως λέει, λόγω ασθένειας δεν μπορούσε να βρεθεί στο νοσοκομείο αλλά τηλεφωνικώς ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει εισαγωγή στο παιδί. Η συγκεκριμένη γιατρός καταγγέλλει πως το τελευταίο διάστημα έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους καθώς και άλλες φορές στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ότι δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο.

«Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο ‘φάντασμα’; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 – 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».