Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία - Έξι συλλήψεις - Real.gr

Ένα παράνομο εργαστήριο τήξης μετάλλων και πλήθος κλεμμένων μεταλλικών αντικειμένων εντόπισαν αστυνομικοί κατά την διάρκεια επιχείρησης στο Ζεφύρι, στους 'Αγιους Ανάργυρους και στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 4 άντρες, ηλικίας 34, 36, 40 και 43 ετών, και 2 γυναίκες, ηλικίας 25 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, για παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα και της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν στην αποδοχή μεταλλικών αντικειμένων, προερχόμενων, είτε από κλοπές, είτε από απάτες, τα οποία στη συνέχεια έλιωναν σε παράνομο εργαστήριο τήξης μετάλλων που είχαν διαμορφώσει στην περιοχή του Ζεφυρίου και τα μεταπωλούσαν σε καταστήματα-βιτρίνες που διατηρούσαν, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Μετά από έρευνες σε οικίες και καταστήματα στο Ζεφύρι, στους Αγίους Αναργύρους και στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ηλεκτρικός φούρνος τήξης μετάλλων,

18 κινητά τηλέφωνα και 98 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων,

μεταλλικά οικιακά σκεύη,

μεγεθυντικός φακός,

42 φυσίγγια,

2 καταγραφικά μηχανήματα,

13 ατμιστές χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και

το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ