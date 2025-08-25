Ζεφύρι: Λήστεψαν και ξυλοκόπησαν τρία άτομα – Συνελήφθη ένας ύποπτος - Real.gr

Θύματα άγριας επίθεσης έπεσαν το απόγευμα της Κυριακής τρία ατομα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 17:30 στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου στο Ζεφύρι όταν τρεις Ρομά, που βρισκόταν μέσα σε όχημα, έκλεψαν ένα όχημα και στη συνέχεια ακινητοποίησαν άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα – δύο άντρες και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες επιτέθηκαν βίαια στους επιβαίνοντες, τους ξυλοκόπησαν και αφαίρεσαν τα τιμαλφή τους. Στη συνέχεια, έβαλαν φωτιά στο όχημα τους για να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία. Δύο από τα θύματα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία, μέσω της ΟΠΚΕ, ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό στην περιοχή, εντοπίζοντας γρήγορα ένα ύποπτο άτομο, το οποίο προσήχθη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Εκεί η γυναίκα αναγνώρισε τον ύποπτο ο οποίος συνελήφθη, ενώ η αναζήτηση συνεχίζεται για τους υπόλοιπους δύο δράστες.