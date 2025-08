Ζελένσκι: «Μισθοφόροι» από την Κίνα, το Πακιστάν και άλλες χώρες πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, Δευτέρα (4/8) πως ουκρανικά στρατεύματα στη βορειοανατολική Ουκρανία πολεμούν εναντίον ξένων «μισθοφόρων» από διάφορες χώρες, μεταξύ άλλων την Κίνα, το Πακιστάν και χώρες της Αφρικής.

Ο Ζελένσκι έχει κατά το παρελθόν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι στρατολογεί Κινέζους μαχητές για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της εναντίον της Ουκρανίας, κατηγορίες που το Πεκίνο έχει απορρίψει, ενώ η Βόρεια Κορέα έχει επίσης στείλει χιλιάδες στρατιώτες της στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

«Μιλήσαμε με διοικητές σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο, την άμυνα του Βοβτσάνσκ και τη δυναμική των μαχών», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο Ζελένσκι, αφού επισκέφθηκε μια περιοχή στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στο Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα.

«Οι πολεμιστές μας σε αυτόν τον τομέα αναφέρουν τη συμμετοχή μισθοφόρων από την Κίνα, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Πακιστάν και αφρικανικές χώρες στον πόλεμο. Θα απαντήσουμε».

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικοινώνησε με τις πρεσβείες του Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν και Πακιστάν στο Κίεβο προκειμένου να σχολιάσουν σχετικά.

Η Ρωσία δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει δημοσίως τις δηλώσεις Ζελένσκι.

Today, I was with those defending our country in the Vovchansk direction – the warriors of the 17th Separate Motorized Infantry Battalion of the 57th Brigade named after Kish Otaman Kost Hordiienko.

We spoke with commanders about the frontline situation, the defense of… pic.twitter.com/40XsGHZU0T

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025