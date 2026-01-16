«Zήτω το Πολεμικό Ναυτικό»: Ναυτικοί Δόκιμοι υποδέχθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» - Real.gr

Με τον δικό τους τρόπο υποδέχτηκαν την πρώτη ελληνική Belharra, τη φρεγάτα «Κίμων», οι Ναυτικοί Δόκιμοι, καθώς το νέο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού κατευθυνόταν προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Οι σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων παρατάχθηκαν μπροστά από τη σχολή τους, έβγαλαν τα πηλίκιά τους και φώναξαν «ζήτω το Έθνος» και «ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό».

«Το μέλλον ενός ισχυρού Πολεμικού Ναυτικού. ⚓🇬🇷» ήταν η λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο Instagram.

Σε άλλο βίντεο από την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας τα πλάνα από drone κατέγραψαν τη στιγμή που η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra εισέρχεται στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας πλέοντας προς τον Ναύσταθμό. Στην υποδοχή της ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στο βίντεο του UPSTORIES φαίνονται δύο μικρότερα πλοία να έχουν στήσει μια υδάτινη αψίδα θριάμβου για την… άρτι αφιχθείσα φρεγάτα «Κίμων» με εντυπωσιακού πίδακες νερού.