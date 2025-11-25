Ζωγράφου: Απετράπη τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας - Συνελήφθησαν 4 άτομα μετά από καταδίωξη - Real.gr

Τέσσερα άτομα, που προσπάθησαν να εξαπατήσουν γυναίκα, συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ζωγράφου.

Πρόκειται για τρεις ενήλικες 55, 52 και 19 ετών και έναν 16χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσαν στο σταθερό τηλέφωνο της γυναίκας και προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων απέναντι από την οικία της.

Η γυναίκα ενημέρωσε την Άμεση Δράση και στη συνέχεια άνδρες της Ομάδας έφτασαν στο συμφωνημένο σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, εμφανίστηκε αυτοκίνητο με τους 4 δράστες. Ο συνοδηγός πήρε τη σακούλα που περιείχε ελάχιστης αξίας κοσμήματα και ανέπτυξε ταχύτητα.

Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και μετά από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε. Οι 4 επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου ενώ στο αυτοκίνητο, που κατασχέθηκε, βρέθηκε η σακούλα με τα κοσμήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.