Ζωγράφου: «Έχω μελανιές στο πρόσωπο από τα χτυπήματα, μου φώναζε "χτύπα με"» - Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού - Real.gr

Ζωγράφου: «Έχω μελανιές στο πρόσωπο από τα χτυπήματα, μου φώναζε "χτύπα με"» - Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού
Ζωγράφου: «Έχω μελανιές στο πρόσωπο από τα χτυπήματα, μου φώναζε “χτύπα με”» – Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

22:20, 09/12/2025
Ζωγράφου: «Έχω μελανιές στο πρόσωπο από τα χτυπήματα, μου φώναζε “χτύπα με”» – Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου στην περιοχή του Ζωγράφου, μετά από διαπληκτισμό με οδηγό ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές.

«Ξεκίνησα από τον τερματικό σταθμό στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Αντιλήφθηκα ότι με ακολουθεί ένας οδηγός σε έξαλλη κατάσταση. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να μου φωνάζει να κατέβω. Το έκανα για να τον ηρεμήσω και τότε άρχισε να μου φωνάζει “χτυπά με ρε, χτυπά με”. Δεν αντέδρασα και τότε ο οδηγός ξέφυγε και άρχισε να με χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Αμέσως μετά το συμβάν κάλεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ και διακομίστηκα στο νοσοκομείο. Έχω μελανιές στο πρόσωπο από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», δήλωσε στο MEGA ο 39χρονος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν ένας οδηγός ΙΧ, μετά από έντονο διαπληκτισμό με τον οδηγό λεωφορείου για τροχονομική παράβαση, τον επιτέθηκε, γρονθοκοπώντας τον στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό που έκανε τον οδηγό του ΙΧ να εκνευριστεί ήταν το γεγονός ότι ο οδηγός του λεωφορείου δεν άναψε φλας. Η μια κουβέντα έφερε την άλλη και το αποτέλεσμα ήταν ο οδηγός του ΙΧ να επιτεθεί εν εξάλλω στον οδηγό του λεωφορείου.

Δείτε τι είπε ο οδηγός λεωφορείου στου Ζωγράφου:

 

 

 

