Ζωγράφου: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Τραυματίστηκε σοβαρά συντηρητής - Real.gr

Σοβαρό εργατικό ατύχημα με δύο τραυματίες, ένας εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 σε ανελκυστήρα σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία ο ανελκυστήρας με αποτέλεσμα αυτό να τον εγκλωβίσει στην οροφή. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα σε πολύ σοβαρή κατάσταση και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» και έχει διασωληνωθεί, ενώ αστυνομικοί κάνουν έρευνες στην χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις.



