Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά... Μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε» - Real.gr

Για την κατάσταση της υγείας της μίλησε η Ζωζώ Σαπουντζάκη, μετά από δημοσιεύματα που την ήθελαν να νοσηλεύεται ξανά.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ότι είναι καλά και βρίσκεται στο σπίτι της. ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών της. Παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον κόσμο που ενδιαφέρεται για εκείνη.

Η ηθοποιός είπε αναλυτικά: «Είμαι καλά, είμαι στο σπίτι μου. Μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε. Ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας».

Η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου διανύει μία δύσκολη περίοδο καθώς πρόσφατα πέθανε ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος.