Ουκρανία: Ο στρατός επιβεβαιώνει τη συντριβή ενός F-16 και τον θάνατο του πιλότου

Στις 26 Αυγούστου ο Ολέξιι κατέστρεψε τρεις πυραύλους κρουζ και ένα επιθετικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ενώ απέκρουσε ένα ρωσικό μαζικό συνδυασμένο πυραυλικό και αεροπορικό πλήγμα. Ο Ολέξιι έσωσε τους Ουκρανούς από τους θανατηφόρους ρωσικούς πυραύλους. Δυστυχώς, με κόστος την ίδια του τη ζωή».

«Τέσσερις πύραυλοι του εχθρού καταρρίφθηκαν από αερομεταφερόμενα όπλα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

«Κατά την προσέγγιση (ενός στόχου), η επικοινωνία με ένα από τα αεροσκάφη χάθηκε. Αργότερα αποδείχθηκε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη και ότι ο πιλότος σκοτώθηκε» δήλωσε το γενικό επιτελείο στο Telegram, χωρίς να διευκρινίσει το όνομα του πιλότου ούτε την ακριβή ημερομηνία της συντριβής του αεροσκάφους.

Ukraine ???? | Alexis Mes, a 30 year-old Ukrainian F-16 pilot has been liquidated by the Russian Airforce in Ukraine as two F16 fighter jets were incapacitated with one confirmed destroyed while the other was severely damaged during airstrikes. pic.twitter.com/wZxezSzWcz