Ν. Κορέα: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του επιβάτη που άνοιξε την έξοδο κινδύνου αεροσκάφους

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ντέγκου εξέδωσε το ένταλμα σε βάρος του άντρα, με κατηγορίες για την παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων, ανακοινώνοντας ότι υπήρχε κίνδυνος για προσπάθεια διαφυγής του, πριν από τη δίκη του.

Το ένταλμα επιτρέπει στην αστυνομία να παρατείνει την κράτησή του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

South Korean police on Friday detained a man who opened a door of an Asiana Airlines (020560.KS) plane minutes before it was due to land in the city of Daegu, causing panic among the passengers, officials said. pic.twitter.com/xs5GhIK4aI