Σε κατάσταση συναγερμού η Γαλλία: Εκκενώθηκαν οι Βερσαλλίες, το Λούβρο και ένας σιδηροδρομικός σταθμός - ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου στις 16:30 (τοπική ώρα), εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί άμεσα από τις αρχές ο σταθμός και συγκεκριμένα η αίθουσα 2, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Δείτε βίντεο από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λυόν:

The Gare de Lyon train station in Paris is being evacuated right now due to a terrorist threat.

