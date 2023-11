Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μπλίνκεν στο Ιράκ

Η επίσκεψη έγινε σε μια χρονική στιγμή που επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν στοχεύσει ιρακινές βάσεις όπου έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά στρατεύματα και δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών.

Ο Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό για περισσότερο από μία ώρα. Επισκέφθηκε επίσης την πρεσβεία των ΗΠΑ, όπου έλαβε ενημέρωση για την ασφάλεια σχετικά με την απειλή κατά των αμερικανικών εγκαταστάσεων.

The US is "working very hard" to ensure the conflict in Gaza does not "escalate or spread."

Antony Blinken is speaking in Baghdad after meeting with the Prime Minister of Iraq, Mohammed Shia al-Sudani.

