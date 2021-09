11η Σεπτεμβρίου-20 Χρόνια Μετά: Οι δηλώσεις πολιτικών στην τελετή μνήμης στη Νέα Υόρκη

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στις 08:46 τοπική ώρα (15:46 ώρα Ελλάδος) σήμερα, την ώρα που το πρώτο αεροπλάνο, στο οποίο είχε γίνει αεροπειρατεία από 5 από τους 19 τζιχαντιστές που διέπραξαν τις επιθέσεις, έπεσε στον βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Μέλη από την μπάντα του στρατού παίζουν τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ:

Members of the military play the United States national anthem at the Guard Change at Windsor Castle to mark the 20th anniversary of the September 11 attacks. pic.twitter.com/Yqk8c1oH19