13.800 ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο στην ΕΕ το 2019, μείωση 20% από το 2018

Το 2019, 13 800 αιτούντες άσυλο που υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θεωρήθηκαν ασυνόδευτοι ανήλικοι, σχεδόν 20% λιγότεροι από το 2018 (16 800), συνεχίζοντας την πτωτική τάση που ξεκίνησε μετά το έτος αιχμής 2015 (92 000), σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

Στην Ελλάδα κατεγράφησαν 2.640 ασυνόδευτοι ανήλικοι το 2018 και 3 330 το 2019, 91,8% αγόρια και 7,9% κορίτσια, 13,1% όλων των ανηλίκων αιτούντων άσυλο και 24,1% του συνόλου. Στην Κύπρο ο αριθμός αυτός ήταν 260 το 2018 και δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2019.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2019, σε επίπεδο ΕΕ, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αντιπροσώπευαν το 7% όλων των αιτούντων άσυλο ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η πλειονότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν αγόρια (85%).

Τα δύο τρίτα ήταν ηλικίας 16 έως 17 ετών (9 200 άτομα), ενώ τα άτομα ηλικίας 14 έως 15 ετών αντιστοιχούσαν στο 22% (3 100 άτομα) και τα άτομα ηλικίας κάτω των 14 ετών για 11% (1.500 άτομα).

Δύο στους τρεις αιτούντες άσυλο που θεωρήθηκαν ασυνόδευτοι ανήλικοι στην ΕΕ το 2019 ήταν οι πολίτες έξι χωρών: Αφγανιστάν (30%), Συρία και Πακιστάν (από 10%) καθώς και Σομαλία, Γουινέα ή Ιράκ (από 5%).

Το 2019, ο υψηλότερος σχετικός αριθμός καταγράφηκε στην Ελλάδα (3 300 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ή 24% όλων των εγγεγραμμένων στα κράτη μέλη της ΕΕ), και ακολουθούν Γερμανία (2.700 ή 19%), Βέλγιο (1 200 ή 9%) και Κάτω Χώρες (1.000 ή 8%).

Μεταξύ των κρατών μελών με περισσότερους από 500 αιτούντες άσυλο που θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι το 2019, οι υψηλότερες αυξήσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σημειώθηκαν στην Αυστρία (500 περισσότεροι ή + 120%) μπροστά από Βέλγιο (500 περισσότεροι ή + 63% ), Ελλάδα (700 περισσότεροι ή + 26%) και Σλοβενία ??(100 περισσότεροι ή + 21%).

Αντιθέτως, οι μεγαλύτερες μειώσεις μεταξύ των κρατών μελών με περισσότερους από 500 αιτούντες άσυλο καταγράφηκαν στην Ιταλία (3.200 λιγότεροι ασυνόδευτοι ανήλικοι το 2019 από ό, τι το 2018, ή -83%) και στη Γερμανία (1.400 λιγότεροι ή -34%).

Το μεγαλύτερο μερίδιο ασυνόδευτων ανηλίκων μεταξύ όλων των ανηλίκων αιτούντων άσυλο το 2019 καταγράφηκε στη Σλοβενία ??(όπου το 80% όλων των αιτούντων άσυλο ηλικίας κάτω των 18 ετών ήταν ασυνόδευτοι), και ακολουθούν η Βουλγαρία (72%), η Σλοβακία (70%) και η Ρουμανία (35 %).

Το Αφγανιστάν (30% του συνολικού αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων που εγγράφηκαν) ήταν το 2019 η κύρια χώρα υπηκοότητας των αιτούντων άσυλο που θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Από τους 4.200 Αφγανούς που θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι στην ΕΕ, 3 στους 5 υπέβαλαν αίτηση στην Ελλάδα (1 200), στο Βέλγιο ή στην Αυστρία (από 600).

Οι Αφγανοί αντιπροσώπευαν την πολυπληθέστερη ιθαγένεια σε δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Συρία ήταν η δεύτερη κύρια χώρα υπηκοότητας των αιτούντων άσυλο που θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Από τους 1.400 Σύρους που ζητούν προστασία στα κράτη μέλη της ΕΕ και θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι, σχεδόν τα δύο τρίτα υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα, τη Γερμανία ή τις Κάτω Χώρες (300 στην κάθε μία χώρα).

Το Πακιστάν ήταν η τρίτη κύρια χώρα υπηκοότητας των αιτούντων άσυλο που θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Από τους 1.400 Πακιστανούς που ζητούν προστασία στα κράτη μέλη της ΕΕ και θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι το 2019, λίγο πάνω από τα δύο τρίτα έκαναν αίτηση στην Ελλάδα (900).