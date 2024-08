15 άμαχοι νεκροί σε επίθεση «τρομοκρατών» στον Νίγηρα

Αντιδρώντας, στρατιωτικοί στη Μεανά «εξουδετέρωσαν δυο τρομοκράτες», «έκαψαν μοτοσικλέτα δραστών επίθεσης» και «ανέκτησαν κλεμμένα ζώα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο έξι κοινότητες στον νομό Τιλαμπερί, στον τομέα των «τριεθνών συνόρων» του Νίγηρα, του Μαλί και της Μπουρκίνα Φάσο, που αποτελεί κρησφύγετο οργανώσεων τζιχαντιστών του Σαχέλ που ορκίζονται πίστη είτε στο Ισλαμικό Κράτος, ή στην Αλ Κάιντα.

