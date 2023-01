2023: Ο κόσμος υποδέχθηκε το νέο έτος, αφήνοντας πίσω μια επεισοδιακή χρονιά - Βίντεο

«Ελπίζουμε σε μια νέα κυβέρνηση που θα ασχολείται περισσότερο με την υγεία των ανθρώπων», δήλωσε η Άνα Καρολίνα Ροντρίγκες, ντυμένη στα λευκά όπως συνηθίζεται στο Ρίο ντε Ζανέιρο για την υποδοχή του νέου έτους.

Δεκατέσσερις ώρες νωρίτερα, στην άλλη άκρη του κόσμου, το Σίνδεϊ της Αυστραλίας ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες πόλεις που υποδέχθηκαν το 2023, ανακτώντας τον τίτλο της «παγκόσμιας πρωτεύουσας του ρεβεγιόν», έπειτα από δύο χρόνια περιορισμών λόγω της covid-19.

Sydney fireworks are truly spectacular. A million people flooded the streets to watch in awe as the new year started. pic.twitter.com/L9LE4L1BDx