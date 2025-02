Με... αλυσοπρίονο δώρο του Μιλέι σε συγκέντρωση ο Μασκ: «Για τη γραφειοκρατία» - Real.gr

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εμφανίστηκε σε συντηρητική συγκέντρωση έξω από την Ουάσινγκτον την Πέμπτη κραδαίνοντας ένα αλυσοπρίονο στον αέρα.

Ο δισεκατομμυριούχος εμφανίστηκε ανοιχτός στον έλεγχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «προδοσία». Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και στενός σύμβουλος, πλέον, του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για τη σταυροφορία του για τη μείωση των κυβερνητικών δαπανών και τη συρρίκνωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού με το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας της κυβέρνησης.

Ο επιχειρηματίας είχε προκαλέσει επευφημίες από ακτιβιστές που είχαν συγκεντρωθεί στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης, όταν ανακοινώθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα ως ομιλητής.

Πριν από την εμφάνισή του, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μίλεϊ, ο οποίος έχει συχνά επαινεθεί από τον Μασκ και κρατούσε ο ίδιος αλυσοπρίονο ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία το 2023 προτείνοντας την περικοπή των δημόσιων δαπανών.

Ο Μασκ εμφανίστηκε στη σκηνή με γυαλιά ηλίου και το γνωστό πλέον μαύρο καπέλο του που γράφει «Make America Great Again». Τόνισε ότι ο Μιλέι είχε ένα δώρο γι’ αυτόν. Ο Αργεντινός ηγέτης ανέβηκε στη σκηνή με το κόκκινο αλυσοπρίονο και το έδωσε στον Μασκ. Στο αλυσοπρίονο ήταν χαραγμένο το σύνθημα του Μιλέι, «Viva la libertad, carajo», που στα ισπανικά σημαίνει «Ζήτω η ελευθερία, γαμώτο». «Αυτό είναι το αλυσοπρίονο της γραφειοκρατίας», είπε.

wearing sunglasses inside and following an event where he at times had a hard time speaking coherently, Elon Musk walks off the CPAC stage waving around a chain saw. this is the guy currently running our government. Congrats, America! pic.twitter.com/IwUZ8sZItS

— Aaron Rupar (@atrupar) February 20, 2025