Βρετανία: Τρεις νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Νήσο Ουάιτ - Real.gr

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά, μετά τη συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στη βρετανική Νήσο Ουάιτ σήμερα, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Η αστυνομία του Χαμσάιρ και της Νήσου Ουάιτ ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο και δεν θα σχολιάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

BREAKING: The helicopter involved in a crash on the Isle of Wight this morning, carrying four people, was being used for a flying lesson, say operators Northumbria Helicopters.https://t.co/FatnnP1Dg4 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qyIVY5iPfy — Sky News (@SkyNews) August 25, 2025

Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η διαχειρίστρια εταιρεία Northumbria Helicopter ανέφερε πως ένα από τα αεροσκάφη της, ένα μοντέλο G-OCLV – κατέπεσε κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης.

Η αστυνομία είπε νωρίτερα ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ.