Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία: «Μπορεί να ήταν και λάθος» - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η φερόμενη εισβολή ρωσικών drones στη γειτονική Πολωνία ενδέχεται να ήταν λάθος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτήθηκε από δημοσιογράφους την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο για το ζήτημα, που οδήγησε ακόμη και σε κινητοποίηση του ΝΑΤΟ και έδωσε τη δική του εξήγηση.

«Θα μπορούσε να ήταν ένα λάθος», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους και συμπλήρωσε ότι «ανεξαρτήτως αυτού, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, ελπίζω ότι θα τελειώσει».