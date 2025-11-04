Τζαμάικα-Τυφώνας Μελίσα: Γαλλικό πολεμικό πλοίο παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας - Real.gr

Quantcast
Τζαμάικα-Τυφώνας Μελίσα: Γαλλικό πολεμικό πλοίο παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας
Τζαμάικα-Τυφώνας Μελίσα: Γαλλικό πολεμικό πλοίο παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας

00:15, 04/11/2025
Τζαμάικα-Τυφώνας Μελίσα: Γαλλικό πολεμικό πλοίο παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας

Πλοίο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, το ήμισυ της βοήθειας δόθηκε από τον ΟΗΕ, στην Τζαμάικα που επλήγη από τον τυφώνα Μελίσα, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

“Πλοίο υπεράκτιας υποστήριξης και βοήθειας των ενόπλων δυνάμεων στις Αντίλλες (FAA) παράδωσε σήμερα στο Κίνγκστον 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας”, το ήμισυ της ποσότητας δόθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

“Το φορτίο που μεταφέρθηκε αποτελείται από κιτ ειδών πρώτης ανάγκης για 500 οικογένειες και δύο μονάδες επεξεργασίας νερού” από τον γαλλικό Ερυθρό Σταυρό, πρόσθεσε.

“Το πλοίο των FAA μετέφερε επίσης επείγουσα βοήθεια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος” αλλά και από τη Unicef, μεταξύ άλλων οργανισμών, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο τυφώνας Μελίσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχει καταγραφεί ποτέ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων στην Τζαμάικα, όπου έφθασε στη στεριά, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες την Κυριακή, αναφέροντας ότι ο απολογισμός κινδυνεύει να γίνει βαρύτερος.

Ο τυφώνας Μελίσα κατέστρεψε πολλές περιοχές στην Τζαμάικα και προκάλεσε πλημμύρες στην Αϊτή και στην Κούβα.

00:15 04/11
23:59 03/11
23:59 03/11
23:55 03/11
23:50 03/11
23:40 03/11
23:30 03/11
23:21 03/11
