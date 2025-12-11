Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Οσοι στη Βενεζουέλα λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν τη ζωή τους - Real.gr

Η ηγέτις της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που ζει κρυμμένη στη χώρα της, «θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν» για να επιστρέψει στη Βενεζουέλα παρά τους κινδύνους να συλληφθεί, δήλωσε από το Οσλο σήμερα, την επομένη της βράβευσής της με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

«Ηρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στην Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.

«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στη τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στην χώρα της.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που έφυγε από την χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Οσλο και να παραλάβει το βραβείο δήλωσε ότι το να βρίσκεται κανείς στην αντιπολίτευση στην χώρα της είναι «πολύ επικίνδυνο».

«Οσοι ζουν στην Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν την ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για την Νορβηγία.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 12.30 τοπική ώρα (13.30 ώρα Ελλάδος) ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Νόμπελ.