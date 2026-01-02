Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της - Real.gr

Μία Ελληνίδα 15 ετών, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, συγκαταλέγεται στη λίστα των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά. Ο αδελφός της συγκλονίζει.

Μια νεαρή Ελληνίδα είναι μεταξύ των αγνοουμένων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου φωτιά σε μπαρ κόστισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους.

Η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες. Εκτοτε αγνοείται.

Δείτε το βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

Ο αδελφός της, Ρομέν, συγκλονίζει: “Η Αλίκη έφτασε στο μπαρ κατά τη μία, είχε ξημερώσει Πρωτοχρονιά. Στις δύο παρά είκοσι είδα τη φωτιά, η αστυνομία δεν άφηνε κανέναν να περάσει, προσπάθησα όμως να περάσω αλλά δεν τα κατάφερα. Ελπίζω να τη βρουν”.

“Κανείς δεν έχει νέα για τους συγγενείς του. Εχω μιλήσει με πολύ κόσμο που είχαν τους ανθρώπους τους στο μπαρ, κανείς από αυτούς δεν έχει νέα τους, κανείς δεν έχει επικοινωνία, οι περισσότεροι ήταν νέοι… Είναι μία κατάσταση που με ανησυχεί, γιατί προτεραιότητα των Αρχών, ήταν οι τραυματίες και όχι να ψάξουν τους αγνοούμενους και να τους ταυτοποιήσουν. Και τώρα υπάρχουν πολλοί νεκροί”, είπε ο Ρομέν Καλλέργης.