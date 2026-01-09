Οι Αρχές του Ιράν έκοψαν το ίντερνετ σε όλη τη χώρα – Φόβοι για βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων μετά την προειδοποίηση Χαμενεΐ - Real.gr

Εντείνονται οι φόβοι για βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν εδώ και 12 ημέρες το Ιράν, καθώς ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις απευθυνόμενος στους διαδηλωτές, ενώ παράλληλα οι Αρχές έχουν κόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες σε όλη τη χώρα, με πτήσεις να ακυρώνονται και τις ιρανικές ιστοσελίδες ειδήσεων να ενημερώνονται μόνο κατά διαστήματα.

Το καθεστώς της Τεχεράνης αγωνίζεται να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης, η οποία έχει οδηγήσει στο θάνατο δεκάδων διαδηλωτών και τουλάχιστον τεσσάρων μελών των δυνάμεων ασφαλείας από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου.

Ένας Ιρανός εισαγγελέας και αρκετοί υπάλληλοι ασφαλείας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ταραχών στην πόλη Εφσαραγιέν της επαρχίας του βορείου Χορασάν, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας της επαρχίας.

«Χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια των ταραχών στην Εφσαραγιέν, ο Αλί Ακμπάρ Χοσεϊνζαντέχ, δημόσιος εισαγγελέας της επανάστασης, βρισκόταν στην πόλη για να επιβλέπει τις εργασίες μαζί με την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ανέφερε ότι αυτοί που περιέγραψε ως ταραξίες «έβαλαν φωτιά στο όχημα όπου βρίσκονταν ο εισαγγελέας και το προσωπικό ασφαλείας και δεν επέτρεψαν στις ομάδες έκτακτης ανάγκης να τους προσεγγίσουν».

«Έχουν δοθεί εντολές για τον εντοπισμό των υπευθύνων για το περιστατικό αυτό», πρόσθεσε.

Προειδοποίηση Χαμενεΐ στους διαδηλωτές

Ο ανώτατος ηγέτης, η ανώτατη αρχή στο Ιράν πάνω από τον εκλεγμένο πρόεδρο και το κοινοβούλιο, χρησιμοποίησε πιο σκληρή γλώσσα στην ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, σήμερα, Παρασκευή (9/1).

«Η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων. Δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους βανδάλους», είπε, κατηγορώντας όσους εμπλέκονται στις ταραχές ότι προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν πρόκειται να ανεχθεί μισθοφόρους που ενεργούν για λογαριασμό ξένων», στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους κατηγορούνται για υπονόμευση της χώρας.

Οι διαδηλωτές «καταστρέφουν τους δικούς τους δρόμους… για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Χαμενεΐ σε ένα πλήθος στο συγκρότημά του στην Τεχεράνη. «Επειδή είπε ότι θα έρθει να τους βοηθήσει. Θα έπρεπε να δώσει προσοχή στην κατάσταση της δικής του χώρας», προσέθεσε.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei on Friday warned US President Donald Trump that he would be brought down, as he spoke about protests and accused foreign-backed forces of trying to destabilize Iran. pic.twitter.com/TzUagsqLFm — Iran International English (@IranIntl_En) January 9, 2026

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιρανικής δικαιοσύνης Γκολάμχοσεϊν Μοχσένι-Ετζεΐ υποσχέθηκε ότι η τιμωρία των διαδηλωτών «θα είναι αποφασιστική, μέγιστη και χωρίς καμία νομική επιείκεια».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν αργότερα επανειλημμένα στους διαδηλωτές ως «τρομοκράτες» που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει κοπεί το ίντερνετ στη χώρα, εντείνει την ανησυχία ότι το καθεστώς ετοιμάζει βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

Ειδικότερα, σπάζοντας τη σιωπή του σχετικά με τις διαδηλώσεις, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα, Παρασκευή ότι «τρομοκράτες πράκτορες» των ΗΠΑ και του Ισραήλ έβαλαν φωτιές και πυροδότησαν βία. Ανέφεραν επίσης ότι υπήρξαν «θύματα», χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως σημειώνει το CNN, οι διακοπές επικοινωνιών προηγούνται μιας αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι το καθεστώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και πάλι τη διακοπή ως κάλυψη για μια βίαιη αντίδραση.

Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency με έδρα τις ΗΠΑ, η βία που συνδέεται με τις διαδηλώσεις έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο τουλάχιστον 42 ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 2.270 έχουν συλληφθεί.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από τους καταστηματάρχες της Τεχεράνης, που εξοργίστηκαν από την απότομη πτώση της αξίας του ριάλ και έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα και πλέον περιλαμβάνουν συνθήματα που στοχεύουν και τις Αρχές, ωστόσο ακόμη δεν έχουν κλιμακωθεί στα επίπεδα των ταραχών του 2022-23, οι οποίες είχαν πυροδοτηθεί από τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμίνι ενώ βρισκόταν υπό κράτηση για φερόμενη παραβίαση του ισλαμικού ενδυματολογικού κώδικα.

Εικόνες που δημοσίευσε η κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της νύχτας έδειχναν, όπως είπε, καμένα λεωφορεία, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, καθώς και πυρκαγιές σε υπόγειους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τράπεζες. Κατηγόρησε για τις αναταραχές την Οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού, μια αντιπολιτευτική φατρία με έδρα στο εξωτερικό, η οποία αποσχίστηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και είναι επίσης γνωστή ως MKO.

Ένας δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, στέκοντας μπροστά από τις φωτιές στην οδό Σαριάτι στο λιμάνι Ραστ της Κασπίας Θάλασσας, είπε: «Αυτό μοιάζει με ζώνη πολέμου – όλα τα καταστήματα έχουν καταστραφεί».

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το Reuters ως τραβηγμένα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη έδειχναν εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν. Σε ένα από τα βίντεο, ακουγόταν μια γυναίκα να φωνάζει «Θάνατος στον Χαμενεΐ!»

Η ιρανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw ανέφερε ότι μια διαδήλωση μετά την προσευχή ⁠της Παρασκευής, στο Ζαχεντάν, όπου κυριαρχεί η μειονότητα των Μπαλούχ, αντιμετωπίστηκε με πυροβολισμούς που τραυμάτισαν αρκετούς ανθρώπους.

Iranian security forces opened fire on Baluch protesters in the Sunni-majority city of Zahedan in southeastern Iran on Friday, wounding several people, according to the Baluch rights website Haalvsh. pic.twitter.com/HD8EWW8xhA — Iran International English (@IranIntl_En) January 9, 2026

Παρακολουθούν την κατάσταση ΗΠΑ και Ισραήλ

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτίμησαν ότι οι διαμαρτυρίες δεν είχαν αρκετή δύναμη για να απειλήσουν τη σταθερότητα του καθεστώτος, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή επανεξετάζεται υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων.

«Οι διαμαρτυρίες είναι σοβαρές και θα συνεχίσουμε να τις παρακολουθούμε», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις διαμαρτυρίες στο Ιράν, ακόμη και αν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι επιφυλακτικοί στο να σχολιάσουν ανοιχτά τις διαδηλώσεις. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δώσει εντολή στους υπουργούς του να απέχουν από δημόσια σχόλια, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, ώστε να μην δώσουν στο καθεστώς επιπλέον αφορμή να κατηγορήσει το Ισραήλ.

«Από την πλευρά του Ισραήλ, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για παρέμβαση», δήλωσε Ισραηλινός πρώην ανώτερος αξιωματούχος στο CNN. «Δεν υπάρχει λόγος να διαταράξουμε την εσωτερική αποδυνάμωση του καθεστώτος ή να του δώσουμε πρόσχημα για να συσπειρώσει την εσωτερική υποστήριξη», προσέθεσε.

Στην εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ ταυτίζεται με «τον αγώνα του ιρανικού λαού και τις προσδοκίες του για ελευθερία, ανεξαρτησία και δικαιοσύνη». «Είναι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε σε μια στιγμή που ο ιρανικός λαός παίρνει τη μοίρα του στα χέρια του», προσέθεσε.

Ο Τραμπ, ο οποίος βομβάρδισε το Ιράν το περασμένο καλοκαίρι και προειδοποίησε την Τεχεράνη την περασμένη

εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε βοήθεια των διαδηλωτών, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα συναντήσει τον Παχλάβι και ότι «δεν είναι σίγουρος ότι θα ήταν σκόπιμο» να τον υποστηρίξει.

«Τον έχω παρακολουθήσει και φαίνεται καλός άνθρωπος. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν σωστό να το κάνω αυτό ως πρόεδρος», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο The Hugh Hewitt Show podcast για αν θα τον συναντούσε. «Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε όλους να βγουν στους δρόμους και θα δούμε ποιος θα αναδειχθεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν σωστό να το κάνω», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρεζά Παχλάβι, γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν, ευχαρίστησε από την πλευρά του, τον Ντόναλντ Τραμπ για την «υπόσχεσή του να λογοδοτήσει το καθεστώς», αφού ο Τραμπ απείλησε να «χτυπήσει» το Ιράν σε περίπτωση βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον ηγέτη του ελεύθερου κόσμου, τον Πρόεδρο Τραμπ, για την επανάληψη της υπόσχεσής του να λογοδοτήσει το καθεστώς», έγραψε ο Παχλάβι την Παρασκευή σε μια ανάρτηση στο X, προτρέποντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να «ακολουθήσουν το παράδειγμά του, να σπάσουν τη σιωπή τους και να δράσουν πιο αποφασιστικά για να υποστηρίξουν τον λαό του Ιράν».

Millions of Iranians demanded their freedom tonight. In response, the regime in Iran has cut all lines of communication. It has shut down the Internet. It has cut landlines. It may even attempt to jam satellite signals. I want to thank the leader of the free world, President… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 8, 2026

Ο Παχλάβι κάλεσε τους διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους και ισχυρίζεται ότι «εκατομμύρια Ιρανοί απαίτησαν την ελευθερία τους» στις διαδηλώσεις της Πέμπτης.