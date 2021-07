74ο Φεστιβάλ Καννών: Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Σπάικ Λι καταγγέλλει τον ρατσισμό και τους «ανήθικους ηγέτες»

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με την έναρξη της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της Επιτροπής, ο Νεοϋορκέζος σκηνοθέτης, φορώντας ένα μαύρο καπελάκι με την ημερομηνία 1619 (τη χρονιά που έφτασαν στις ΗΠΑ οι πρώτοι σκλάβοι), επανήλθε στο θέμα των μαύρων της Αμερικής, το οποίο εξερευνά αδιάκοπα στις ταινίες του, αρχής γενομένης με το εμβληματικό «Κάνε το σωστό» (Do the right thing, 1989).